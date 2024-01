Rapid Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Die Rapid-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 48,15 USD erreicht. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 52,97 USD, was einem Unterschied von +10,01 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (53,6 USD) wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (-1,18 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält Rapid also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bezüglich des Sentiments und Buzzes zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Daher erhält Rapid für diesen Faktor die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Rapid also als "Gut"-Wert bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Rapid momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI ist Rapid weder überkauft noch -verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird Rapid insgesamt mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Rapid-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,16 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Rapid damit 63,07 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Software" beträgt 10,61 Prozent, und Rapid liegt aktuell 61,54 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.