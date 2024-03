Rapid Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analystenbewertung für die Aktie von Rapid zeigt, dass in den letzten 12 Monaten keine positiven Einschätzungen abgegeben wurden. Stattdessen wurde die Aktie 2 Mal als neutral bewertet. Langfristig erhält die Aktie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Rapid, aber es wird erwartet, dass der Kurs um 3,14 Prozent steigen wird, was ein mittleres Kursziel von 52,5 USD ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung durch institutionelle Analysten von "Neutral".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Rapid als neutral eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 78,09, was als "Schlecht" eingestuft wird, während der RSI25 bei 69,74 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche hat Rapid in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -880,52 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag die Aktie um 461,95 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Jedoch wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.