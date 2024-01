Rapid Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die Analyse der Aktie von Rapid zeigt, dass Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Bewertungen abgegeben haben. Für die langfristige Einstufung wird daher ein "neutral" abgeleitet. Im vergangenen Monat ergaben qualifizierte Analysen 0 positive, 1 neutrale und keine negativen Bewertungen, was zu einer kurzfristigen Gesamtbewertung von "neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 51,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -5,04 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "schlecht". Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung der Aktie der Rapid.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 27,39 Punkte, was darauf hindeutet, dass Rapid derzeit überverkauft ist und daher als "gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 54,02, was darauf hindeutet, dass Rapid weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rapid. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine "neutral"-Bewertung aufgrund der normalen Diskussionshäufigkeit in den sozialen Medien.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Anlegerstimmung in Bezug auf die Aktie von Rapid überwiegend positiv ist. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Rapid daher als angemessen bewertet.