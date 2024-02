Rapid Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Softwarefirma Rapid schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software eine Dividende von 0 % aus, was 2,19 Prozentpunkte niedriger ist. Daher wird die Ausschüttung als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet, zeigt Rapid eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Stimmung. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs deutlich darüber liegt. Eine kürzere Analyseperiode von 50 Handelstagen führt jedoch zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Rapid-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analysten haben die Rapid-Aktie in den letzten zwölf Monaten mit 3 Gut, 5 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen Gesamteinstufung von "Neutral" führt. Das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 53,38 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -6,65 Prozent bedeutet und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für die Rapid-Aktie.