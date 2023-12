Rapid Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung der Anleger. Die Analysten haben sich die Aktie von Rapid auf sozialen Plattformen angesehen und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten zwei Tagen war jedoch die überwiegende Anzahl der Themen, die von den Nutzern der sozialen Medien diskutiert wurden, negativ. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Rapid war in den letzten Wochen zunehmend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Anzahl der Beiträge zu Rapid war deutlich niedriger als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Rapid-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 59,58 USD, was einen Unterschied von +25,48 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage darstellt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 52,66 USD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +13,14 Prozent darüber. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Rapid-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 72,16 Prozent erzielt, was 67,68 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 4,13 Prozent, sodass Rapid auch hier mit einer Überperformance von 68,03 Prozent bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.