Rapid Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die technische Analyse der Aktie von Rapid zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Aufwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 50,08 USD, was einem Anstieg von 17,01 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 58,6 USD entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung von "Gut". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 56,52 USD, was einer Abweichung von +3,68 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Rapid basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage und der 25-Tage-Basis zeigt, dass die Rapid-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat Rapid im vergangenen Jahr eine Rendite von 13,66 Prozent erzielt, was 13,54 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software" beträgt -0,32 Prozent, und Rapid liegt aktuell 13,98 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rapid. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die abnehmende Aufmerksamkeit führt jedoch zu einem "Schlecht"-Rating, insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.