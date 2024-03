Rapid Aktie: Ganz ruhig bleiben!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Rapid hauptsächlich positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Diese Schlussfolgerung ergibt sich aus der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" angesehen.

In Bezug auf die Dividende schneidet Rapid im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,19 %) schlechter ab, da die Dividende bei 0 % liegt. Die Differenz beträgt daher 2,19 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertes über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der 7-Tage-RSI für die Rapid-Aktie liegt bei 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (50,75) ergibt eine "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Rapid.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Rapid-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittlichen Kursziele ergeben einen Wert von 52,5 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -3,83 Prozent vom letzten Schlusskurs (54,59 USD) fallen könnte. Somit wird die Empfehlung der Analysten als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Rapid von den Analysten ein "Neutral"-Rating.