Rapid Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Rapid derzeit um +0,02 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, +11,85 Prozent, was die Einstufung auf "Gut" anhebt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine neutrale Einschätzung für Rapid abgegeben, wobei 3 Buc, 7 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Auch die kürzlich abgegebene durchschnittliche Empfehlung für die Aktie ist "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Rapid liegt bei 51,67 USD, was einer prognostizierten Entwicklung um -4,46 Prozent entspricht.

Die Stimmung für Rapid hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist.

Im Branchenvergleich hat Rapid in den letzten 12 Monaten eine Performance von 72,16 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 9,93 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +62,23 Prozent für Rapid. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor konnte Rapid mit einer Überperformance von 63,91 Prozent punkten, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

