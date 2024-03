Rapid Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Rapid ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie liegt bei 88,05, was als überkauft gilt und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52, was als neutral eingestuft wird und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Im Branchenvergleich hat Rapid eine Rendite von 13,66 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt und zu einer sehr guten Bewertung in dieser Kategorie führt.

