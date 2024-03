Rapid Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Tool zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für die Rapid-Aktie liegt der RSI bei 80,59, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 72,63 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht". Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" verzeichnet Rapid eine Rendite von 29,73 Prozent, was 463 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Software"-Branche hat im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 909,94 Prozent erzielt, wobei Rapid mit 880,21 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält Rapid ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Rapid-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 52,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,06 Prozent bedeutet und somit einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Rapid eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Rapid im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.