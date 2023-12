Rapid Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Rapid-Aktie wird derzeit von den Analysten aufgrund der Dividendenpolitik mit einer "Schlecht"-Bewertung versehen. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Rapid aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,31 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet.

Das Anleger-Sentiment für die Rapid-Aktie basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. An acht Tagen dominierten positive Diskussionen, während an vier Tagen negativere Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem positive Themen von Interesse, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs der Rapid-Aktie mit +24,89 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Gut"-Signal aufweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 51,87 USD an, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Rapid-Aktie liegt bei 10,03, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 25,47, was ebenfalls auf eine positive Bewertung für die letzten 25 Tage hinweist. Insgesamt erhält die Rapid-Aktie aufgrund dieser Bewertungen ein Gesamtrating von "Gut".