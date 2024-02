Ranplan Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ranplan als Neutral-Titel zu bewerten ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume, wobei für die Ranplan-Aktie ein RSI7-Wert von 57,14 und ein RSI25-Wert von 52,63 ermittelt wurden, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Wert von 1,22 SEK, was einem ähnlichen Niveau von -4,1 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 1,16 SEK nahe dem letzten Schlusskurs (+0,86 Prozent), was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Bezogen auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Ranplan-Aktie durchschnittlich war, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral und es gab weder positive noch negative Ausschläge. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie basierend auf dem Anleger-Sentiment.