Ranpak Holdings Aktie: Der ganz große Wurf!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Ranpak eingestellt waren. Es gab 13 Tage lang hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An einem Tag war die Stimmung eher neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Ranpak daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie von Ranpak als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 1 gut, 0 neutral und 0 schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Ranpak vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 7 USD, was einer Erwartung von 28,91 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 5,43 USD liegt. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Ranpak daher die Bewertung "Gut".

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Ranpak wurde langfristig eine starke Aktivität in den Diskussionen gemessen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls positiv, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Ranpak liegt der RSI7 aktuell bei 47,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,93, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Ranpak-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.