Ranpak Holdings Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Ranpak. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 72,87 Punkte, was bedeutet, dass Ranpak momentan überkauft ist und die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist Ranpak auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Ranpak in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Anleger haben in den letzten beiden Wochen in sozialen Medien überwiegend positiv über Ranpak berichtet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Nach Meinung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, ergibt sich für Ranpak insgesamt eine "Gut"-Einstufung, da 1 Kaufempfehlung, 0 Neutral-Einstufungen und 0 Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Ranpak liegt bei 7 USD, was einer erwarteten Kurssteigerung von 35,66 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut".

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge sowie eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also für Ranpak eine Mischung aus positiven und negativen Einschätzungen, wobei die Anleger-Stimmung und die Analysteneinschätzung eher positiv ausfallen, während das langfristige Stimmungsbild und der RSI auf 7-Tage-Basis eher negativ sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Entwicklungen in den nächsten Wochen und Monaten gestalten werden.