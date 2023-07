Ranking: Landkreis München glänzt bei gewerblichen Neuansiedlungen

BONN (dpa-AFX) - Der Landkreis München ist laut einem Ranking auch im vergangenen Jahr der attraktivste Standort für gewerbliche Neuansiedlungen in Deutschland gewesen - gefolgt von den Städten Leverkusen und Rosenheim. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten NUI-Regionenranking des Instituts für Mittelstandsforschung (IfM) in Bonn hervor.

Im Rahmen des Rankings ermitteln die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des IfM Bonn jährlich, wie viele haupt- und nebenerwerbliche Gründungen sowie Übernahmen und Zuzüge von Gewerbebetrieben in einer Region pro 10 000 Einwohner im erwerbsfähigen Alter neu angemeldet wurden.

Während der Landkreis München zum fünften Mal in Folge seine Spitzenposition im Ansiedlungsranking behauptete, gab es innerhalb der Top-20-Gruppe - verglichen mit dem Vorjahr - einige Verschiebungen. Die Landkreise Nordfriesland, Marburg-Biedenkopf, Aichach-Friedberg, Augsburg und Rosenheim sowie die kreisfreie Stadt Schwabach fielen aus der Spitzengruppe heraus.

Die Landkreise Lindau am Bodensee und Dahme-Spreewald sowie die kreisfreie Stadt Aschaffenburg rückten dagegen in die NUI-Spitzengruppe auf. Und die Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen und Dachau sowie die kreisfreie Stadt Kempten (Allgäu) kehrten dorthin zurück. Die kreisfreie Stadt Baden-Baden, die 2021 noch auf dem zweiten Platz hinter dem Landkreis München lag, rutschte auf Platz 14 ab.

Insgesamt zählen zehn Landkreise und kreisfreie Städte in Bayern, vier Regionen in Hessen, die Städte Düsseldorf und Leverkusen in Nordrhein-Westfalen, die Bundeshauptstadt Berlin, die kreisfreie Stadt Baden-Baden in Baden-Württemberg sowie die Landkreise Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming in Brandenburg zu den zwanzig Höchstplatzierten.

"In fast allen Bundesländern hat im vergangenen Jahr die Gründungsneigung - gemessen am Durchschnitt der Kreise - abgenommen. Am stärksten war dies jedoch in den Stadtstaaten Hamburg und Berlin der Fall", berichtete IfM-Wissenschaftlerin Olga Suprinovic./rea/DP/jha