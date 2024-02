Rank Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rank liegt derzeit bei 22, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 58,76 im Bereich "Hotels, Restaurants und Freizeit" unterdurchschnittlich ist (ca. 62 Prozent). Nach fundamentalen Kriterien ist Rank daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Rank werden über einen längeren Zeitraum beobachtet, basierend auf der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Rank diskutiert, aber in den letzten ein, zwei Tagen haben vor allem negative Themen das Interesse der Anleger geweckt. Dadurch erhält Rank eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Rank beträgt 57,58 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 50,66 im neutralen Bereich. Somit wird Rank insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.