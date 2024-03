Rank Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rank-Aktie bei 21, was bedeutet, dass die Börse 21,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Rank zahlt. Dieser Wert liegt um 66 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62 in der Kategorie "Hotels, Restaurants und Freizeit". Daher wird die Rank-Aktie auf Grundlage des KGV als unterbewertet eingestuft.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 81,1 GBP liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 64,9 GBP, was einem Unterschied von -19,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 72,88 GBP liegt der letzte Schlusskurs um -10,95 Prozent niedriger, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Analysten schätzen die Rank-Aktie langfristig als "Gut" ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, die zu dem Ergebnis von 1 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht" kommen. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 0 GBP, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rank-Aktie liegt bei 81,48, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher eine Bewertung als "Schlecht" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 74, was ebenfalls als überkauft betrachtet wird und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Insgesamt erhält die Rank-Aktie aufgrund der genannten Kriterien eher negative Bewertungen im Hinblick auf das KGV, die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und den Relative Strength Index.