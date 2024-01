Rank Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Rank-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 64. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und zeigt einen Wert von 54,9. Auch hier wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Rank-Aktie aktuell 7,29, was 88 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Rank eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Rank daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Rank von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In den letzten zwölf Monaten liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Rank vor, was im Schnitt zu einer "Gut"-Rating führt. Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, daher erhält die Rank-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.