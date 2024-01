Rank Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse der Rank-Aktie ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 7,29 ist die Aktie deutlich günstiger bewertet als der Branchendurchschnitt in der Kategorie "Hotels Restaurants und Freizeit". Das Branchen-KGV liegt bei 58,73, was einen Abstand von 88 Prozent zum KGV von Rank bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Rank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 84,26 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 75 GBP weicht somit um -10,99 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 73,24 GBP, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs eine Abweichung von nur +2,4 Prozent aufweist. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien lässt sich feststellen, dass in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Rank zu beobachten war. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Aktivität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie in den sozialen Medien liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wurde über Rank unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Abschließend betrachtet erhält die Rank-Aktie in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Bewertung. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Rank daher als "Schlecht".