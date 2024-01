Ranger Energy Services Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Derzeit wird die Aktie von Ranger Energy Services als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse 7,96 Euro für jeden Euro Gewinn von Ranger Energy Services zahlt, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -10,82 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) und eine Abweichung von -5,67 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Im Branchenvergleich hat Ranger Energy Services in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -28,7 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche erzielt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Vergleich zum gesamten Energie-Sektor liegt die Aktie 28,7 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme negativer Kommentare über Ranger Energy Services in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.