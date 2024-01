Ranger Energy Services Aktie: Das könnte noch Folgen haben!

Die Ranger Energy Services-Aktie hat gemäß der technischen Analyse einen schlechten Bewertung erhalten. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft aktuell bei 11,37 USD, was einen Abstand von -17,15 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 9,42 USD bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) schneidet die Aktie mit einer Differenz von -9,16 Prozent schlecht ab. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf beiden Zeiträumen.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ranger Energy Services ebenfalls unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Rendite von 2,01 % ist der Ertrag um 26,07 Prozentpunkte niedriger als der Durchschnitt in der Branche Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, was zu einer negativen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Ranger Energy Services unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 7,68 insgesamt 74 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt, was zu einer positiven Bewertung aus fundamentaler Sicht führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Ranger Energy Services mit einer Rendite von -9,96 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Energie-Sektor um 34 Prozent darunter liegt. Die Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" erzielte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 24,44 Prozent, was bedeutet, dass Ranger Energy Services auch hier deutlich hinterherhinkt und daher ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhält.