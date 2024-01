Ranger Energy Services Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Ranger Energy Services beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" mit einem durchschnittlichen KGV von 31 als unterbewertet betrachtet wird. Aufgrund dieser fundamentalen Daten erhält die Aktie von Ranger Energy Services eine "Gut"-Einschätzung.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Ranger Energy Services eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in dieser Kategorie führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch negativ entwickelt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet, zeigt für Ranger Energy Services eine Ausprägung von 67,72, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 47,88, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral" für das Unternehmen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ranger Energy Services-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,38 USD deutlich über dem aktuellen Kurs von 9,96 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 10,6 USD liegt über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen, dass Ranger Energy Services aus fundamentaler und technischer Sicht derzeit mit einer "Schlecht"-Bewertung eingeschätzt wird.