Ranger Energy Services Aktie: Lieber beobachten als handeln

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Ranger Energy Services. Die Stimmung in den sozialen Medien ist weder besonders positiv noch negativ, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, hat sich nicht signifikant verändert und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Ranger Energy Services daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs misst, beträgt 1,46 Prozent und liegt damit über dem Durchschnitt von 0,06 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ranger Energy Services daher als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 7,96 Euro. Im Branchendurchschnitt liegt der Wert bei 31, was bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Schlusskurs der Ranger Energy Services-Aktie sowohl über die letzten 200 Handelstage als auch über die letzten 50 Handelstage eine negative Abweichung aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Ranger Energy Services-Aktie in Bezug auf die Stimmung und die technische Analyse ein "Schlecht"-Rating, während die Dividendenpolitik und das KGV als "Gut" bewertet werden.