Range Aktie: Das war nur der Anfang!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Range wurde kürzlich in den sozialen Medien diskutiert, wobei vorwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Dies führte zu einer insgesamt negativen Bewertung der Anleger-Stimmung.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird die Aktie von Range als unterbewertet angesehen, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,06 im Vergleich zum Branchen-KGV von 29,6. Aus fundamentaler Sicht wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine signifikante Veränderung beobachtet werden, was zu einer neutralen Bewertung führte. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führte.

Die technische Analyse ergab, dass die Range-Aktie derzeit als überverkauft gilt, basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) von 25,95 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Auf Basis des RSI25 ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Gut"-Einstufung.