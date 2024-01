Range Aktie: Das gab es noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Range Resources":

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität zeigt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine signifikante Tendenz in der Stimmung der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". Betrachtet man die Intensität der Diskussionen im letzten Monat, so lässt sich feststellen, dass das Unternehmen weniger diskutiert wurde als zuvor und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" für die Range-Aktie.

Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Range derzeit bei 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -27,34 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher als "Schlecht".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die Präsenz von Range auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen zu Range diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut". Demnach wird Range hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Range als unterbewertet. Das KGV liegt mit 10,01 insgesamt 68 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", welcher 31,27 beträgt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung als "Gut".