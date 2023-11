Range Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Range Resources":

Der Vergleich des Aktienkurses der Range zeigt, dass das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von 28,37 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 49,18 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Range eine Underperformance von -20,81 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Energie"-Sektor verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von 49,18 Prozent im letzten Jahr, und Range lag 20,81 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von insgesamt 9 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Range-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 2 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Range vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 30,86 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (32,11 USD) ausgehend um -3,9 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Neutral". Zusammengefasst erhält Range von den Analysten somit ein "Neutral"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Range-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 29,63 USD liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (32,11 USD) deutlich darüber (Unterschied +8,37 Prozent), was die Aktie auf dieser Basis als "Gut" bewertet. Der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt aktuell 33,53 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-4,24 Prozent). Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Die Range-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Bei einer Dividende von 0,93 % ist Range im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (14,6 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 13,68 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" ableiten.