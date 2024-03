Range Aktie: Immer mit der Ruhe

Weitere Suchergebnisse zu "Range Resources":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Range liegt derzeit bei 15, was bedeutet, dass die Börse 15,06 Euro für jeden Euro Gewinn von Range zahlt. Dies ist 49 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 29 und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist, weshalb sie auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Range-Aktie ein Durchschnitt von 31,19 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 32,15 USD, was einer Steigerung von 3,08 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 30,47 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+5,51 Prozent) liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine wesentlichen Veränderungen bei Range in den sozialen Medien, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor liegt Range mit einer Rendite von 24,96 Prozent mehr als 7 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die eine mittlere Rendite von 17,6 Prozent aufweist, liegt Range mit 7,36 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält Range ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.