Range Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde. Aufgrund dieser Entwicklung wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Auch die Diskussionsintensität der Aktie war höher als üblich, was auf ein zunehmendes Interesse der Anleger hinweist. Daraus ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating für die Range-Aktie.

Im Branchenvergleich ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die Rendite der Range-Aktie lag im vergangenen Jahr bei 17,43 Prozent, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,75 Prozent eine Unterperformance von 11,32 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Range-Aktie neutral einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 23,51, was auf eine "Gut"-Empfehlung hindeutet, während der RSI25 bei 51,83 liegt und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen überwogen an 13 Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Range diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine insgesamt positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.