Randstad bereitet Quartalsbilanz vor: Analysten prognostizieren Umsatz- und Gewinnrückgang

In 55 Tagen wird das Unternehmen Randstad mit Sitz in Diemen, Niederlande seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Interessant ist dabei vor allem der Umsatz und die Gewinnzahlen, auf die Aktionäre gespannt warten. Denn laut aktuellen Analysen wird ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Im Dritten Quartal 2022 erzielte Randstad noch einen Umsatz von 7,05 Mrd. EUR, während nun mit einem Rückgang auf 6,49 Mrd. EUR gerechnet wird – also eine Veränderung um 0,00 Prozent. Auch der Gewinn soll zurückgehen und voraussichtlich um -19,70 Prozent auf 184,69 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Analysten ebenfalls eher pessimistisch gestimmt. Es wird erwartet dass der Umsatz um -5,50 Prozent sinkt und der Gewinn um -26,60 Prozent auf 745,99 Mio. EUR fällt. Trotzdem bleibt der Gewinn...