Randstad Quartalsbilanz-Vorschau: Prognosen deuten auf leichte Umsatzrückgänge hin

Das niederländische Unternehmen Randstad mit Sitz in Diemen wird seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal in genau 99 Tagen vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Randstad Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt aktuell 9,35 Mrd. EUR. In 99 Tagen wird also die neue Quartalsbilanz präsentiert werden, was bei Aktionären und Analysten große Erwartungen weckt. Datenanalysen deuten jedoch auf einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal hin. Im 3. Quartal des Jahres 2022 erzielte Randstad noch einen Umsatz von 7,05 Mrd. EUR, während nun ein leichter Rückgang auf voraussichtlich 6,55 Mrd. EUR erwartet wird – eine Veränderung um -0,00 Prozent.

Auch der Gewinn soll sich...