Randstad Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Aktienkurs von Randstad wies in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 44,18 Prozent auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche eine Outperformance von +44,18 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors liegt die Performance von Randstad mit 44,18 Prozent über dem Durchschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt als auch der kurzfristige 50-Tages-Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für die Randstad-Aktie ergeben. Der letzte Schlusskurs liegt jeweils nahe dem Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,41 Prozent beim 200-Tage-Durchschnitt und -3,81 Prozent beim 50-Tage-Durchschnitt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt. Die Diskussion war an sieben Tagen von positiven Themen geprägt, an drei Tagen überwogen negative Themen, und in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Randstad.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der RSI bei 85,15 liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet wird, liegt bei 47,43 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Schlecht" für die Aktie von Randstad.