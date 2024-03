Randstad Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Randstad-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 44, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält es ein "Neutral"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 60,42 ebenfalls im neutralen Bereich, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor hat die Randstad-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,18 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Randstad beträgt 2,61 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Die Marktteilnehmer zeigen in den sozialen Medien überwiegend positive Stimmung gegenüber Randstad. In den letzten Tagen gab es 11 positive und zwei negative Tage. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Randstad eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion für ihre Anlegerstimmung und Dividendenpolitik mit einem "Gut"-Rating bewertet.