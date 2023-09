Randstad Aktie: Quartalszahlen in 23 Tagen - Prognosen deuten auf Umsatzrückgang hin

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Die Quartalsbilanz des Randstad Unternehmens mit Sitz in Diemen, Niederlande steht in 23 Tagen an. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Randstad Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Randstad Aktie liegt aktuell bei 10,02 Mrd. EUR, und bald werden die neuen Quartalszahlen präsentiert. Analysten erwarten ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz noch bei 7,05 Mrd. EUR, während er dieses Mal voraussichtlich um -0,00 % auf 6,46 Mrd. EUR sinken wird. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um -20,50 % auf 182,85 Mio. EUR fallen.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten eher negativ: Der Umsatz soll um -5,50 % leicht rückläufig sein und der Gewinn um -26,80 % auf 738,55 Mio. EUR sinken. Trotzdem...