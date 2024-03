Randstad Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Relative Strength Index bewertet die Aktie von Randstad als neutral, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben und 25 Tage. Der RSI7 beträgt 52,27 und der RSI25 liegt bei 63,55, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche hat Randstad in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 44,18 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt bei 0 Prozent lag. Dies führt zu einer Outperformance von +44,18 Prozent, was zu einem Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.

Anleger, die in die Aktie von Randstad investieren, können von einer Dividendenrendite von 2,61 % profitieren, was 2,61 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dadurch erhält das Unternehmen eine Bewertung von "Gut" für seine Ausschüttungspolitik.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung und Meinungen zu Randstad in den letzten Wochen. Die Redaktion schließt daraus, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, was auch die Anlegerstimmung angemessen widerspiegelt.