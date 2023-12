Randstad Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Aktienkurs von Randstad hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 44,18 Prozent erzielt, was 44,18 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0 Prozent, wobei Randstad aktuell 44,18 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Randstad in den vergangenen Monaten zugenommen hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch stabil, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Randstad in diesem Bereich ein "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 51,51 EUR, während der Kurs der Aktie bei 56,84 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,35 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine positive Abweichung von +6,84 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie somit in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Randstad ergibt die Analyse, dass der RSI7 bei 55,97 Punkten liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 29,91, was bedeutet, dass Randstad hier überverkauft ist, was zu einer abweichenden Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält das Randstad-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.