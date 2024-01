Randstad Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Die Randstad ist derzeit technisch gesehen eine solide Investitionsmöglichkeit. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 51,51 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 56,72 EUR liegt, was einer Abweichung von +10,11 Prozent entspricht. Dies wird als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 53,36 EUR, was einer Abweichung von +6,3 Prozent entspricht und die Aktie ebenfalls als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich hieraus ein "Gut"-Rating.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Randstad bei 15,87 liegt, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Diskussionsintensität blieb unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Randstad in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt keine Veränderung verzeichneten. Dies bedeutet eine Outperformance von +44,18 Prozent für die Randstad. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor liegt die Randstad mit einer Überperformance von 44,18 Prozent deutlich vorne. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.