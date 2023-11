Randstad Aktie: Da kann man nur noch staunen

Weitere Suchergebnisse zu "Randstad":

Der Randstad-Kurs wird am 04.11.2023, 07:06 Uhr an der Heimatbörse EN Amsterdam mit 51.82 EUR festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Human Resource & Employment Services".

Randstad haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Randstad liegt bei einem Wert von 15,87. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Randstad damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Randstad konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte hingegen eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Randstad auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Randstad erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 44,18 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 0 Prozent {CLASSIFIER_AVERAGE_INDUSTRY_2}, was eine Outperformance von +44,18 Prozent im Branchenvergleich für Randstad bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr. Randstad lag 44,18 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.