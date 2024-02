Randall, Quilter Investment Aktie: Wer hätte das gedacht?

Das Anleger-Sentiment für R&q Insurance war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag eine positive Richtung, was sich auch über den gesamten analysierten Zeitraum erstreckte. Aktuell sind es ebenfalls vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von R&q Insurance bei -92,21 Prozent, was mehr als 87 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Versicherung"-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -2,08 Prozent, wobei R&q Insurance mit 90,12 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von R&q Insurance in den vergangenen Monaten eine übliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für R&q Insurance ein "Neutral"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die R&q Insurance-Aktie wird mit einem Wert von 44 bewertet, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage Basis mit einem Wert von 72,73 überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für R&q Insurance.