Rand Worldwide Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Rand Worldwide als neutral einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Rand Worldwide-Aktie liegt bei 43,97, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert liegt bei 62,46, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Relative Strength Index.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Rand Worldwide unterhalten. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite der Rand Worldwide-Aktie beträgt 0 Prozent, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Software, 2,2) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs.

Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation können mit Hilfe der Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden. Obwohl sich die Stimmung für Rand Worldwide in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wird die Aktie dennoch mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In den letzten vier Wochen wurde keine außergewöhnliche Aktivität für Rand Worldwide festgestellt, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.