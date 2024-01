Rand Worldwide Aktie: Jetzt ist alles möglich

Die Aktie des Unternehmens Rand Worldwide weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,24 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Analyse, dass die Rand Worldwide-Aktie überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage als auch der RSI der letzten 25 Handelstage weisen auf ein "Gut"-Rating hin.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso war die Diskussionsintensität über das Unternehmen unverändert. Daher erhält die Rand Worldwide-Aktie ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein gemischtes Bild. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag unter dem 200-Tages-Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tages-Durchschnitt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.