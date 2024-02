Rand Worldwide Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Die Rand Worldwide-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 20,2 USD für den Schlusskurs aufgewiesen. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,26 USD, was einem Unterschied von -14,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 17,08 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In Bezug auf die Dividende weist Rand Worldwide eine Rendite von 0 Prozent auf, was 2,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Software"-Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rand Worldwide liegt bei 195, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 57,39. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie fundamental überbewertet ist und dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) weist die Rand Worldwide-Aktie einen Wert von 28 auf, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 67,9, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Rand Worldwide-Aktie.