Rand Worldwide Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Rand Worldwide-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 20,92 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 19,58 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit um -6,41 Prozent unter dem GD200 liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 16,83 USD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Perspektive einen Abstand von +16,34 Prozent hat und als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Rand Worldwide-Aktie zeigt, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 9 liegt, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 33,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Rand Worldwide nach der RSI-Analyse.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Rand Worldwide bei 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die durchschnittliche Dividendenrendite in der Branche "Software" bei 2,5 Prozent liegt, wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rand Worldwide derzeit bei 160 liegt, während der Branchendurchschnitt bei 58,97 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht als überbewertet eingestuft wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.