Rand Mining Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Rand Mining: Anleger-Stimmung und technische Analyse zeigen "Schlecht"-Rating

Die Anleger-Stimmung rund um die Aktie von Rand Mining wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, so die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils negativ. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Rand Mining derzeit bei 1,29 AUD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 1,275 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -1,16 Prozent aufgebaut. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 1,35 AUD und einer Differenz von -5,56 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung. Dies führt zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung im Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet.

Die Untersuchung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt, dass Rand Mining als überkauft eingestuft wird. Sowohl der RSI7 mit 100 Punkten als auch der RSI25 mit einem Wert von 95,24 weisen auf eine Überkauft-Situation hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt die Anleger-Stimmung zusammen mit der technischen Analyse und dem RSI eine Gesamteinstufung von "Schlecht" für die Aktie von Rand Mining.