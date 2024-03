Rand Capital Aktie: Das wird teuer!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Rand Capital heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,31 Punkten, was darauf hinweist, dass Rand Capital weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 42,92, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung für Rand Capital hindeutet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien bezüglich Rand Capital beobachtet und festgestellt, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare negativ war. In den letzten zwei Tagen wurden vor allem negative Themen rund um Rand Capital diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft wird.

Der gleitende Durchschnittskurs der Rand Capital beläuft sich auf 13,4 USD, während der aktuelle Kurs bei 13,8 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +2,99 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 13,54 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt erhält Rand Capital daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Kontext hat die Aktie von Rand Capital in den letzten Monaten nur eine schwache Diskussionsintensität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine negative Veränderung hin, weshalb Rand Capital insgesamt als "Schlecht"-Wert eingestuft wird.