Ramsay Health Care, ist immer für eine Überraschung gut!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Ramsay Health Care als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ramsay Health Care-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 65,66, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 39,61, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung der Anleger zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. Auch auf sozialen Medien wurden in den vergangenen ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Ramsay Health Care behandelt. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Ramsay Health Care aktuell bei 54,42 AUD. Der Aktienkurs selbst ging jedoch bei 51,16 AUD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -5,99 Prozent aufgebaut. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 50,62 AUD angenommen, was einer Differenz von +1,07 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der technischen Analyse.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Gesundheitsdienstleister) wird Ramsay Health Care als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 43,37, was einem Abstand von 15 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,78 entspricht. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.