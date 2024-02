Ramsay Health Care Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die technische Analyse der Ramsay Health Care zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs nun bei 52,72 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 51,18 AUD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -2,92 Prozent, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 51,08 AUD, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von +0,2 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Was die Anleger betrifft, so war die Stimmung in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über 14 Tage und damit über den gesamten analysierten Zeitraum hinweg zeigte das Stimmungsbarometer nach oben. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Ramsay Health Care unterhalten. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich, dass die Dividendenrendite von Ramsay Health Care derzeit bei 2,1 Prozent liegt und somit unter dem Branchendurchschnitt in der "Gesundheitsdienstleister"-Branche (102,19) liegt. Dies ergibt eine Differenz von -100,1 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien ist zu beobachten, dass es in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in Bezug auf Ramsay Health Care gegeben hat. Daher wird die Aktie auf dieser Grundlage mit "Schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat in den letzten Wochen leicht abgenommen, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Ramsay Health Care daher auf dieser Stufe ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.