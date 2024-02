NIO Aktie: Das war nicht abzusehen!

Die Nio-Aktie hat in den letzten Handelstagen keinen positiven Trend gezeigt. Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie deutet darauf hin, dass der aktuelle Trend negativ ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nio-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 67,15 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 45,05 HKD lag, was einer Abweichung von -32,91 Prozent entspricht. Gleiches gilt für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 55,91 HKD liegt und ebenfalls unter dem letzten Schlusskurs (-19,42 Prozent Abweichung) liegt. Aufgrund dieser Werte erhält die Nio-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Nio-Aktie liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,12 %, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch das Sentiment und der Buzz im Internet deuten auf eine negative Einschätzung hin. Die Diskussionintensität in den sozialen Medien ist unterdurchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen. Somit wird die Nio-Aktie auch in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nio liegt bei 38,55, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 74, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und daher eine Einstufung als "Schlecht" nach sich zieht.

Insgesamt ergibt sich aus der technischen Analyse, der Dividendenrendite, dem Sentiment und dem RSI eine einheitliche Einstufung der Nio-Aktie als "Schlecht". Anleger sollten bei einer Investitionsentscheidung diese Faktoren berücksichtigen.