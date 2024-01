Ramsay Health Care Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Ramsay Health Care wird derzeit mit einem Kurs von 51,82 AUD gehandelt, was einer Abweichung von +2,76 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, fällt die Einstufung jedoch als "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -5,37 Prozent liegt. Die charttechnische Analyse führt somit insgesamt zu einer Bewertung als "Neutral" für die beiden Zeiträume.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ramsay Health Care derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt beachtliche 100,13 Prozentpunkte (2,09 % gegenüber 102,22 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Ramsay Health Care in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität gemessen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Ramsay Health Care derzeit weder als "überkauft" noch als "überverkauft" eingestuft wird. Sowohl der 7-Tage-RSI (44,22 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (39,9 Punkte) führen zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.