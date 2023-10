Ramelow würdigt Beziehungen Thüringens mit Niederlanden

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow hat die engen Beziehungen zwischen den Niederlanden und Thüringen gewürdigt. Es sei ein Beispiel, wie man gemeinsam ein Europa bauen könne, sagte Ramelow am Donnerstag in Den Haag. Thüringen war Gastland beim diesjährigen Empfang des deutschen Botschafters zum Tag der Deutschen Einheit. Der Politiker verwies auf historische Beziehungen des Königshauses mit dem Bundesland bis zu wirtschaftlichen Kontakten heute.

Ramelow appellierte auch an europäische Geschlossenheit, vor allem angesichts der russischen Aggression in der Ukraine. Auch Menschen im Donbass und auf der Krim hätten ein Recht, in Frieden zusammen zu leben. "Wir dürfen uns unser Europa nicht kaputt reden lasse", sagte der 67 Jahre alte Politiker der Linken. Ramelow lud die Niederländer ein, Thüringen als Reiseziel zu entdecken. "Wir freuen uns über viele gelbe Nummernschilder", sagte er./ab/DP/ngu