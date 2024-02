Ramelius Resources Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Anzahl der Aufwärtsbewegungen ins Verhältnis gesetzt wird. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI der Ramelius liegt bei 57,14, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25 erweitert den Berechnungszeitraum auf 25 Tage, und der RSI für die Ramelius liegt bei 53, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher in dieser Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit der Stimmungsänderung. Bei Ramelius wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung hat sich negativ entwickelt. Daher ergibt sich insgesamt ein langfristig schlechtes Stimmungsbild.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ramelius von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien neutral bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ramelius-Aktie mit +2,38 Prozent Entfernung vom GD200 (1,47 AUD) ein neutrales Signal darstellt. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 1,59 AUD auf, was auf ein schlechtes Signal hinweist. Unter dem Strich wird der Kurs der Ramelius-Aktie daher als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.